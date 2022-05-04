Владимирская область на пятом месте в стране по уровню принятых антикризисных мер. Речь о поддержке...

Владимирская область на пятом месте в стране по уровню принятых антикризисных мер. Речь о поддержке отраслей экономики в текущих непростых условиях. Опережают 33 регион только Москва, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Вологодская область и Северная Осетия.В нашей области действует первый антикризисный пакет, направленный, в первую очередь, на сохранение рабочих мест и поддержку строительства, сельского хозяйства, производства и ИТ-сферы. Второй пакет будет введен в ближайшее время, он дополнит первый и станет более адресным, сообщают в областной администрации.