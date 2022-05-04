В Москве завершились Всероссийские соревнования по классическому троеборью, жиму и жиму...
В Москве завершились Всероссийские соревнования по классическому троеборью, жиму и жиму классическому «Огни Москвы».
Их проводит Федерация Пауэрлифтинга России. В соревнованиях за медали боролись 300 участников из разных городов страны.
Владимирские пауэрлифтеры успешно выступили и заняли призовые места.
Первое место:
- в категории до 66 кг занял мастер спорта из Струнино Леонид Кузнецов
- в категории до 120 кг - кандидат в мастера спорта из Мурома Василий Добгоборец.
Третье место:
- в категории до 93 кг - у мастера спорта из села Новое Максим Костенко.
В общекомандном зачете наши ребята заняла второе место, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.