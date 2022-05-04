Представители Владимирской области привезли медали первенства России по кикбоксингу. Суздальский...

Представители Владимирской области привезли медали первенства России по кикбоксингу.Суздальский спортсмен Арсений Жильцов в своей возрастной и весовой категории стал победителем первенства России по кикбоксингу (дисциплина фулл-контакт), которое прошло в Барнауле. Члены сборной Владимирской области Эльвира Таймасханова и Диана Андреева (также воспитанницы Детского оздоровительного образовательного спортивного центра Суздальского района) стали бронзовыми призёрами соревнований.В чемпионате и первенстве России по кикбоксингу приняли участие свыше 900 спортсменов из 58 регионов страны. 825 боёв в 80 весовых категориях, 40 нокдаунов и почти 40 тысяч точных ударов – так в цифрах выглядел этот захватывающий турнир, рассказывает пресс-служба областной администрации.