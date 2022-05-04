Он отделался условным сроком.

Владимирский областной суд подтвердил приговор бывшему директору ГБУЗ ВО «МИАЦ» Ивану Сметанину, который виновным в хищении бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирского областного суда.Будучи директором ГБУЗ ВО «МИАЦ», используя свое служебное положение, путём фиктивного трудоустройства себя и своей жены, он присвоил 886 717 рублей. Во время следствия подозреваемый добровольно возместил ущерб и признался в содеянном.Фигуранта приговорили к 3,5 годам колонии и лишили права занимать руководящие посты. Ему также зачтено пребывание под домашним арестом. Приняв во внимание смягчающие обстоятельства, Фемида постановила считать наказание условным.Гособвинитель не согласился с вердиктом судьи и подал апелляцию. Коллегия облсуда признала решение первой инстанции законным и обоснованным. В обжаловании отказано.