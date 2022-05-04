Корректировки связаны с подготовкой к Дню Победы.

Во Владимире из-за подготовки к Дню Победы 4 и 7 мая будет ограничено движение транспорта на проспекте Ленина, а 9 мая на проспекте Ленина и улице Мира.Как сообщает пресс-служба мэрии, планируется корректировка маршрутов следования автобусов и троллейбусов, следующих через площадь Победы:Их направят в объезд по улицам Разина, Диктора Левитана, Ново-Ямской, а также по Ново-Ямскому переулку. Остальные рейсы будут работать по привычному графику и маршрутам.Автобусы, следующие через улицу Мира, от Усти-на-Лабе до Большой Нижегородской, проедут в объезд через улицу Усти-на-Лабе. Ограничения будут введены 9 мая с 11.30 до 13.15.Автомобилистам напоминают о необходимости своевременного выбора путей объезда.