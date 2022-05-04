Техническое перевооружение начнётся 10 и завершится 30 июня.

Во Владимире на двух улицах заменят трубы тепловых сетей. Работы будут проходить на коммунальных объектах, которые отапливают на улице Горького и проспекте Строителей.На подготовку отведено две недели. Техническое перевооружение начнётся 10 и завершится 30 июня. Стоимость контракта - 21, 8 млн рублей. Торги выиграла компания «Кайрострой».«Основные работы – бесканальная прокладка стальных труб в изоляции из пенополиуретана диаметром 159 мм, изоляция стыков сетей неразъёмными муфтами методом заливки, а также сварка конструкций», – уточняется в техзадании.Напомним, что с 4 мая ПАО «Т Плюс» приступит к коммуникаций по всему областному центру.