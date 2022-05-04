Дознаватель разбирается в причинах случившегося.

Утром 4 мая во Владимире сгорел автомобиль. ЧП произошло на улице Полины Осипенко.В 07-13 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании легковушки у дома № 57 «А». На место выехали две пожарных машины и 8 сотрудников МЧС.«Наблюдалось горение моторного отсека и салона автомобиля на площади пять квадратных метров. Пожар потушен. Никто не пострадал», - уточнили в пресс-службе спасательного ведомства.Дознаватель разбирается в причинах случившегося.