5 мая в 19.00 во Владимире, на Малой сцене Городского дворца культуры (ул. Горького, 69)...

5 мая в 19.00 во Владимире, на Малой сцене Городского дворца культуры (ул. Горького, 69) театр-студия «Новая сцена» представит спектакль «Мы еще живы», сообщает пресс-служба администрации города Владимира.В основу спектакля по книге Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» легли уникальные документальные рассказы женщин, чья молодость прошла на войне.Женский взгляд на действительность военного времени – это простая человеческая правда, наполненная пронзительными подробностями, которые кажутся невероятными. Это – правда, которая не упоминается в официальных документах, фильмах и книгах советского времени, которая не встречается даже в воспоминаниях ветеранов-мужчин. Это спектакль о жизни, в которой важное место занимали такие понятия как честь, любовь к родине и милосердие.Рассказывают: Елена Чиркова, Александра Некрасова, Мария Ежова, Марина Андреева. Постановка Натальи Коняхиной.