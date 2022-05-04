Во Владимире ко Дню Победы проходят концерты для ветеранов. Их организовывают прямо во дворах домов, где живут участники Великой Отечественной войны, блокадники и узники фашистских лагерей.

Во Владимире ко Дню Победы проходят концерты для ветеранов. Их организовывают прямо во дворах домов, где живут участники Великой Отечественной войны, блокадники и узники фашистских лагерей. Артисты муниципальных учреждений культуры и художественных коллективов исполняют песни о войне и мелодии военных лет. С выездными концертами они уже побывали в Ленинском и Фрунзенском районах. Боевого летчика Андрея