В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в...

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, для обеспечения безопасности дорожного движения 4 и 7 мая будет ограничено движение транспорта на проспекте Ленина, 9 мая на проспекте Ленина и ул. Мира.По сообщению пресс-службы администрации Владимира, на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующие через площадь Победы.4 и 7 мая 2022 года с 20.00 до 22.00.Троллейбусные маршруты:№ 1 - театр «Разгуляй» - Золотые ворота.№ 5 - Вокзал - Золотые ворота.№ 7 - ВЭМЗ - Золотые ворота.№ 8 - Рябинка - проспект Строителей — ул. Горького - Золотые ворота.Автобусные маршруты, следующие через площадь Победы, проследуют в объезд по улицам Разина, Д. Левитана, Ново-Ямскую, Ново-Ямской переулок.Остальные маршруты общественного транспорта работают без изменений.9 мая 2022 с 08.00 до 13.00.Троллейбусные маршруты:№ 1 - театр «Разгуляй» - Золотые ворота.№ 2 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будет.№ 5 - Вокзал - Золотые ворота.№ 7 - ВЭМЗ - Золотые ворота.№ 8 - Рябинка - проспект Строителей — ул. Горького - Золотые ворота.Автобусные маршруты:№ 1С - Золотые ворота - ул. Гагарина - ул. Горького - Сельцо.№ 5 - Ново-Ямской пер. - ул. 9 Января - ул. Красноармейская - проспект Строителей - ул. Горького - Октябрьский проспект - ул. Дзержинского - ул. Дворянская - ул.Б.Московская - ул.Гагарина - Центральный рынок - ул.Горького - проспект Строителей - ул.Красноармейская - ул. 9 Января - Ново-Ямской пер.№ 9С Полянка - ул.Горького - ул.Мира - Октябрьский проспект - ул.Дзержинского - ул.Б.Московская - ул.Гагарина - ул.Горького - Полянка.№ 11С - Разрывной: ул.Элеваторная - ул.Чапаева; Гипермаркет «Глобус» - Рябинка.№ 12С - мкр. Мостострой - ул.В.Дуброва - проспект Ленина - ул.Чапаева.№ 14 - Гипермаркет «Глобус» - Рябинка.№ 15 - Энергетик - ул.Лакина - ул.Горького - ул.Гагарина - ул.Б.Московская - ул.Добросельская - ул.Егорова - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - Гипермаркет «Глобус».№ 16С - Бухолово - Золотые ворота.№ 17 - завод «Точмаш» - ул.Мира - Золотые ворота.№ 20С - Пиганово - ул.Лакина - ул.Горького - ул.Мира - ул.Куйбышева.№ 21С - Энергетик - ул.Лакина - ул.Горького - ул.Мира - ул.Куйбышева.№ 22 - с.Спасское - ул.Лакина - ул.Горького - ул.Гагарина - ул.Б.Московская - ул.Добросельская - Суздальский проспект - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - Гипермаркет «Глобус».№ 22С - с.Спасское - ул.Чапаева.№ 23 - ул.Куйбышева - Рябинка.№ 24С - Разрывной: Гипермаркет «Глобус» - Рябинка; ул. 3-я Кольцевая - ул.Чапаева.№№ 25, 26 - Разрывные: Юго-Западная - ул.Чапаева; ул.Куйбышева - Золотые ворота.№ 27 - Разрывной: ул.Мостостроевская - ул.Чапаева; ул.Растопчина - Золотые ворота.№ 28 - Рябинка - проспект Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ул.Усти на Лабе - Б.Московская - Золотые ворота.№ 29С - Энергетик - ул.Чапаева.№ 32 - Т/к «Тандем» - Рябинка.№ 33С - Пиганово - ул.Чапаева.№№ 6С и 36 - на время проведения праздничных мероприятий работать не будут.Остальные маршруты общественного транспорта работают без изменений.9 мая 2022 с 21.00 до 23.00.Троллейбусные маршруты:№ 1 - театр «Разгуляй» - Золотые ворота.№ 5 - Вокзал - Золотые ворота.№ 7 - ВЭМЗ - Золотые ворота.№ 8 - Рябинка - проспект Строителей - ул. Горького - Золотые ворота.Автобусные маршруты, следующие через площадь Победы, проследуют в объезд по улицам Разина, Д. Левитана, Ново-Ямскую, Ново-Ямской переулок.Остальные маршруты общественного транспорта работают без изменений.Также на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующие через ул. Мира:9 мая 2022 года с 11.30 до 13.15.Автобусные маршруты, следующие через ул. Мира, на участке от ул. Усти-на-Лабе до ул. Б. Нижегородская, проследуют в объезд через улицу Усти-на-Лабе.