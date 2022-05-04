Нуждающиеся в гемодиализе пациенты Владимирской области будут обеспечиваться препаратами железа и...

Нуждающиеся в гемодиализе пациенты Владимирской области будут обеспечиваться препаратами железа и кальцимиметиками в условиях дневного стационара.Это решение принято Департаментом здравоохранения Владимирской области совместно с территориальным Фондом ОМС и диализными центрами. Препараты железа и кальцимиметики будут закупаться медицинскими организациями, а затем вводиться пациентам в условиях дневного стационара, рассказали в пресс-службе обладминистрации. Раньше пациенты сами приобретали препараты по льготным рецептам.«Благодаря этому решению доступность лекарственной терапии для этой категории пациентов повысится», – отметил и.о. директора Департамента здравоохранения Артём Осипов. Он также сообщил, что сейчас в регионе насчитывается более 400 пациентов с хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в гемодиализе и лекарственной терапии.Фото: avo.ru/novosti