В регионе зафиксированы первые случаи обращения к медикам пострадавших от укусов иксодовых членистоногих.

Во Владимирской области от клещей обработают парки и детские площадки. В регионе зафиксированы первые случаи обращения к медикам пострадавших от укусов иксодовых членистоногих. О необходимости борьбы с ними рассказали в пресс-службе Россельхозцентра.Первые заявки на акарицидные обработки территорий уже поступают. В основном на парки, скверы, детские и спортивные площадки, пришкольные участки. В ведомстве напоминают, что после распыления на трое суток следует ограничить пребывание людей и домашних питомцев на обеззараживаемой местности.«Срок действия препарата составляет от полутора до двух с половиной месяцев», - уточнили специалисты.Напомним, что наиболее «неблагополучными» муниципалитетами считаются Владимир, Александровский, Меленковский и Гусь-Хрустальный районы.По всем вопросам борьбы с иксодовыми клещами можно обратиться в филиал ФГБУ «Россельхозцентр»: +7 (4922) 34-19-28.