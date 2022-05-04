Специалисты «Газпром газораспределение Владимир» оценили работоспособность систем газоснабжения...

Специалисты «Газпром газораспределение Владимир» оценили работоспособность систем газоснабжения региональных мемориальных комплексов «Вечный огонь» и «Огонь памяти».Проверена герметичность газопроводных соединений, исправность устройств отключения, выполнена чистка горелок, отрегулировано пламя. Всего на обслуживании компании 15 таких мемориальных комплексов. Проведена проверка и систем газоснабжения Огней памяти. Там огонь зажигается только в праздничные даты. В дни майских торжеств аварийные бригады обеспечат круглосуточный контроль за всеми символами памяти о павших героях.