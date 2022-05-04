Владимирская природоохранная прокуратура добилась проведения рекультивации лесного...

Владимирская природоохранная прокуратура добилась проведения рекультивации лесного участкаВладимирской природоохранной прокуратурой выявила нарушения в соблюдении лесного и земельного законодательства.Предприятие по добыче песчано-гравийных пород использовало лесной участок площадью 67,7 га, расположенный в Краснопламенском участковом лесничестве Александровского района. По окончании работ мероприятия по рекультивации нарушенных при добыче полезных ископаемых земель проведены не были.По итогам проверки прокуратурой в суд направлен иск с требованием возложить на юридическое лицо обязанность по рекультивации лесного участка.Александровским городским судом исковые требования прокурора удовлетворены.Решение суда исполнено - участок приведен в состояние, пригодное для ведения лесного хозяйства, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Фото: pixabay.com/