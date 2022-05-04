В регионе продолжается подготовка ко Дню Победы. Вечером 4 мая во Владимире пройдет репетиция...

В регионе продолжается подготовка ко Дню Победы. Вечером 4 мая во Владимире пройдет репетиция праздничного парада. Его не проводили в областном центре два года. Активисты Общероссийского народного фронта тем временем проводят мониторинг монументов, посвященных Великой Отечественной Войне.Как заявила член регионального штаба ОНФ Наталья Палаткина, в праздник люди должны гордиться, а не стыдиться состояния военных памятников. Мониторинг проводится ежегодно, для того, чтобы обратить внимание руководителей муниципалитетов на проблему. Ранее общественники посетили несколько мемориалов Александровского района. Во многих местах зафиксирована отколотая плитка, мусор. Один из памятников оказался и вовсе залит водой."Есть памятники, которые на самом деле требуют ремонта. Есть памятники, которые находятся в ненадлежащем виде не по вине администрации, а по вине вандалов. И вот сегодня мы находимся в Струнино. Памятник, который разрушили вандалы, но который обещали людям к 9 мая восстановить. Мы точно знаем, что уже сейчас отлита рука, и в ближайшее время произойдет реставрация этого памятника" - член регионального штаба ОНФ во Владимирской области, Наталья Палаткина."Вести-Владимир"