В регионе проходит плановая весенняя вакцинация животных от бешенства. Департамент ветеринарии...

В регионе проходит плановая весенняя вакцинация животных от бешенства. Департамент ветеринарии напоминает, что владельцы домашних питомцев могут сделать это бесплатно в муниципальных ветлечебницах.С начала года во Владимирской области зафиксировано 15 случаев бешенства у животных. Как у диких, так и у домашних. Чаще всего вирус обнаруживают у собак, кошек, лисиц и енотовидных собак. Только в апреле карантин по бешенству дважды объявляли в Коврове. Сегодня там начинается выездная вакцинация собак и кошек. Весь май два-три раза в неделю после 16 часов ветслужбы будут дежурить во дворах домов. Адреса есть на сайте "Ковровских вестей".