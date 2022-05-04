Белый дом уверен, что он поможет создать новые рабочие места.

Александр Авдеев анонсировал второй пакет мер поддержки бизнеса во время санкций. Он ориентирован на привлечение во Владимирскую область инвестиций, укрепление промышленности и туризма, усиление АПК и на работу субъектов МСП.«Это поможет сохранить существующие и создать новые производства и рабочие места», - уверен врио губернатора.Итак, Белый дом готов:- компенсировать предприятиям обрабатывающей промышленности часть затрат на погашение кредитов;- продлить на год предоставляемую инвесторам господдержку;- увеличить для них размер льготы по налогу на имущество, а компании реализующие инвестпроекты в сфере обращения с ТКО, вообще от него освободить;- возместить часть прямых затрат на модернизацию молокоперерабатывающих комбинатов;- снизить ставку имущественного налога для хлебопекарных заводов;- увеличить объём господдержки фермерам, на 100 млн рублей;- ввести новые субсидии в туристской отрасли: на создание музеев и кемпингов, обустройство пляжей и турмаршрутов, проведение событийных мероприятий;- освободить музеи от налога на имущество.«В случае необходимости список можно дополнить или скорректировать. Уважаемые представители бизнеса, как ещё мы можем вам помочь?», - резюмировал глава региона в своём обращении в соцсетях.