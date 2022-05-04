Накануне суточный показатель заболеваемости коронавирусом в регионе впервые с сентября прошлого...

Накануне суточный показатель заболеваемости коронавирусом в регионе впервые с сентября прошлого года опустился ниже отметки "сорок"- тридцать девять заболевших за прошедшие сутки.Четыре пациента госпитализированы, сорок три жителя Владимирской области закрыли больничные и один человек скончался. Таким образом количество активных носителей КОВИД-19, по официальным данным сократилось до тысячи трехсот тридцати двух человек. Вакцинацию прошли шестьсот сорок пять с половиной тысяч жителей региона.На территории региона за прошедшие сутки 4 мая лабораторно подтвержден 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.11 - во Владимире5 - в Муромском районе5 - в Ковровском районе4 — в Гусь-Хрустальном районе3 — в Суздальском районе2 - в Киржачском районе2 — в Юрьев-Польском районе2 - в Гороховецком районе2 — в Меленковском районе1 — в Кольчугинском районе1 — в Александровском районе1 — в Петушинском районе1 — в Судогодском районе1 — в Собинском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 150 713 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).