Накануне суточный показатель заболеваемости коронавирусом в регионе впервые с сентября прошлого...
Накануне суточный показатель заболеваемости коронавирусом в регионе впервые с сентября прошлого года опустился ниже отметки "сорок"- тридцать девять заболевших за прошедшие сутки.
Четыре пациента госпитализированы, сорок три жителя Владимирской области закрыли больничные и один человек скончался. Таким образом количество активных носителей КОВИД-19, по официальным данным сократилось до тысячи трехсот тридцати двух человек. Вакцинацию прошли шестьсот сорок пять с половиной тысяч жителей региона.
На территории региона за прошедшие сутки 4 мая лабораторно подтвержден 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
11 - во Владимире
5 - в Муромском районе
5 - в Ковровском районе
4 — в Гусь-Хрустальном районе
3 — в Суздальском районе
2 - в Киржачском районе
2 — в Юрьев-Польском районе
2 - в Гороховецком районе
2 — в Меленковском районе
1 — в Кольчугинском районе
1 — в Александровском районе
1 — в Петушинском районе
1 — в Судогодском районе
1 — в Собинском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 150 713 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).