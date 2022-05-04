За последние сутки во Владимирской области выявлен 41 случай заражения коронавирусом. Это на 2 больше, чем накануне. Госпитализирован 1. Это на 3 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлен 41 случай заражения коронавирусом. Это на 2 больше, чем накануне. Госпитализирован 1. Это на 3 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 150 713. В лидерах по приросту Владимир – 11 заболевших за сутки. Муром и Ковров на втором месте – 5.