26 мая 2022 года Юго-Запад отметит свой юбилей гала-концертом, в котором будут собраны лучшие постановки за последние 10 лет.
26 мая 2022 года Юго-Запад отметит свой юбилей гала-концертом, в котором будут собраны лучшие постановки за последние 10 лет.
Идея создания такого формата родилась давно – именно так в свое время отмечали десятилетие Театра на Юго-Западе, в Доме Туриста. Его концепция заключается в объединении лучших спектаклей за последние пять, десять лет в один большой спектакль-шоу!
Сегодня Олег Леушин, художественный руководитель театра, делает акцент на так называемую Новую историю театра – ту, что началась в 2011 году, когда Валерий Белякович ушел на «большую сцену», однако Юго-Запад продолжал развиваться. И, конечно, на Новейшую историю – ту, что началась после 40ого сезона, когда Театр осиротел, потеряв своего Мастера, но сохранив любовь к школе Беляковича, сохранив азарт, огонь и постоянное стремление вперед!
Сам Олег Николаевич говорит про этот спектакль так:
"Это будет феерично, ярко, по Юго-Западному!"
Дата и место проведения:
26 мая, 19:00
г. Москва, проспект Вернадского, 125
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