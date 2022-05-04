По состоянию на 4 мая в медорганизациях региона действуют 215 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 4 мая в медорганизациях региона действуют 215 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 80 процентов из них занято (172), свободны 43 койки. За минувшие сутки госпитализирован 1 человек с тяжелой формой коронавируса.145943 пациента с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 42 человека.Напомним, что 4 мая выявлен 41 новый заболевший.За период наблюдения в области отмечен 3441 летальный случай, в том числе 2 человека скончались от ковида за сутки.