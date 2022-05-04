Александр Авдеев заявил о готовности второго пакета мер поддержки экономики Владимирской...

Александр Авдеев заявил о готовности второго пакета мер поддержки экономики Владимирской области«Чтобы в кризисный период у наших жителей сохранялась работа и зарплата, необходимо поддерживать производства, отрасли, предприятия, бизнес. Благодаря апрельским антикризисным мерам (и федеральным, и региональным) нам удалось снизить негативный эффект от введения санкций. В первую очередь мы направили силы на поддержку четырёх основных секторов экономики: строительства, сельского хозяйства, производства и IT-сферы» - рассказал глава региона в своем Телеграм-канале.Второй пакет мер направлен на привлечение в регион инвестиций, укрепление промышленности и туристической отрасли, усиление агрокомплекса и на помощь малому и среднему бизнесу. Это поможет сохранить существующие и создать новые производства и рабочие места.Майские меры поддержки включают в себя:- Компенсации предприятиям обрабатывающей промышленности части затрат на погашение кредитов- Продление на год предоставляемой инвесторам господдержки- Увеличение для инвесторов размера льготы по налогу на имущество, полное освобождение от налога тех из них, кто реализует инвестпроекты в сфере обращения с ТКО (так же, как и организации, которые проводят догазификацию)- Возмещение части прямых понесённых затрат (без учёта НДС) на модернизацию молокоперерабатывающих предприятий- Снижение ставки имущественного налога для хлебопекарных предприятий- Увеличение объёма господдержки фермеров на 100 млн рублей- Введение новых субсидий в туристской отрасли: на создание музеев и кемпингов, обустройство пляжей и турмаршрутов, проведение событийных мероприятий в низкий сезон- Освобождение музеев от налога на имуществоМеры поддержки в случае необходимости могут быть дополнены или скорректированы, отметил Александр Авдеев.