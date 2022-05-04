Ковровские полицейские задержали подозреваемого в краже дорогостоящего велосипеда В конце апреля,...

Ковровские полицейские задержали подозреваемого в краже дорогостоящего велосипедаВ конце апреля, в ночное время, из коридора многоэтажного жилого дома на улице Владимирской в городе Коврове был похищен велосипед, принадлежащий жителю дома.Обнаружив пропажу, владелец обратился с заявлением в полицию. Ущерб потерпевший оценил в 75 000 рублей.Свидетельские показания помогли сотрудникам полиции оперативно установить личность подозреваемого в краже. Им оказался 30-летний житель этого же дома. Мужчина был задержан и дал признательные показания. Дорогостоящий велосипед подозреваемый успел подарить своему приятелю. Похищенный транспорт был изъят и возвращен владельцу.В настоящее время в отношении 30-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по обвинению в краже. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписка о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: w-dog.ru/