В Меленках местный житель отправится на исправительные работы за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Установлено, что согласно судебному приказу осужденный обязан

В Меленках местный житель отправится на исправительные работы за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Установлено, что согласно судебному приказу осужденный обязан выплачивать алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. Мужчина алименты ежемесячно не выплачивал, в связи с чем, в сентябре прошлого года был привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1