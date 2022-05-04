350-летие со дня рождения Петра Первого Банк России отметил выпуском памятных монет. Они поступили...

350-летие со дня рождения Петра Первого Банк России отметил выпуском памятных монет. Они поступили в обращение в конце апреля.Их три вида: серебряные номиналом 3 рубля и 100 рублей, а также золотая - 10 тысяч рублей. На серебряной монете в 3 рубля рельефно изображены император, Петропавловская крепость, корабли, идущие по Неве и герб Санкт-Петербурга. На монете номиналом 100 рублей Петр сидит верхом на коне на фоне панорамного вида сражения, ангел венчает императора венком победителя. Золотая монета также украшена портретом с императорскими регалиями и ангелами, поддерживающими корону, на фоне карты Российской империи и стелы. Общий тираж трех монет — 5150 штук.