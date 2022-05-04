Жительница Гороховецкого района сядет на скамью подсудимых за хищение золотых сережек приятельницы. Установлено, что летом прошлого года обвиняемая, находясь в квартире у своей

Жительница Гороховецкого района сядет на скамью подсудимых за хищение золотых сережек приятельницы. Установлено, что летом прошлого года обвиняемая, находясь в квартире у своей приятельницы в городе Гороховец, воспользовавшись удобным моментом, похитила золотые серьги стоимостью более 14 тысяч рублей. После поступившего в полицию заявления от потерпевшей, женщину задержали. Она дала признательные показания. В ходе следствия материальный ущерб