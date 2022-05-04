Жителя Покрова обвиняют в краже денег и золотого обручального кольца у 73-летней жительницы Петушинского района. В конце марта текущего года в дежурную часть районного отдела полиции
<a href="https://33live.ru/novosti/04-05-2022-zhitelya-pokrova-obvinyayut-v-krazhe-deneg-i-zolotogo-kolca-u-pensionerki.html" target="_blank">Жителя Покрова обвиняют в краже денег и золотого кольца у пенсионерки</a> - Жителя Покрова обвиняют в краже денег и золотого обручального кольца у 73-летней жительницы Петушинского района. В конце марта текущего года в дежурную часть районного отдела полиции
[url=https://33live.ru/novosti/04-05-2022-zhitelya-pokrova-obvinyayut-v-krazhe-deneg-i-zolotogo-kolca-u-pensionerki.html]Жителя Покрова обвиняют в краже денег и золотого кольца у пенсионерки[/url] - Жителя Покрова обвиняют в краже денег и золотого обручального кольца у 73-летней жительницы Петушинского района. В конце марта текущего года в дежурную часть районного отдела полиции