Жителя Покрова обвиняют в краже денег и золотого обручального кольца у 73-летней жительницы Петушинского района. В конце марта текущего года в дежурную часть районного отдела полиции

Жителя Покрова обвиняют в краже денег и золотого обручального кольца у 73-летней жительницы Петушинского района. В конце марта текущего года в дежурную часть районного отдела полиции поступило заявление от 73-летней местной жительницы по факту совершенной кражи принадлежащих ей денежных средств и золотого обручального кольца. Ущерб потерпевшая оценила в 20 тысяч рублей. Полицейские установили причастность к краже