Материалы переданы в Ленинский районный суд.

Во Владимире рассмотрят очередное дело по статье о дискредитации действий ВС РФ в Украине. Материалы переданы в Ленинский районный суд.Согласно протоколу, 13 апреля 34-летний владимирец при помощи аэрозольного баллона написал на стене дома запрещённый лозунг. Действия интерпретированы как дискредитация военной операции в ДНР и ЛНР.Дело передано на рассмотрение судье А.М. Рыжовой. Процесс начнётся 15 июня в 12 часов. Провинившемуся грозит крупный штраф.