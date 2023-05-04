Несколько владимирских домов 11 мая останутся без газа. В связи с ремонтными работами с 10.00 до 14.00 часов его полностью отключат по адресам: – ул. Стрелецкий городок, д. №60, – ул. Перекопский

Несколько владимирских домов 11 мая останутся без газа. В связи с ремонтными работами с 10.00 до 14.00 часов его полностью отключат по адресам: – ул. Стрелецкий городок, д. №60, – ул. Перекопский городок, дд. №№ 22, 24, 30, 31. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!