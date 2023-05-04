38-летний житель Владимирской области обвиняется в мошенничестве при получении выплат в особо...

38-летний житель Владимирской области обвиняется в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере.Следственным комитетом Российской Федерации по Владимирской области по материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Меленковского района.Он обвиняется в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере при участии в федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».Напомним, граждане, которые признаны нуждающимся в улучшении жилищных условий (и постоянно проживают на сельских территориях, работают в сфере агропромышленного комплекса или социальной сфере не менее 1 года) имеют право на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий.Выяснилось, что в июле 2014 года обвиняемый подал в администрацию Меленковского района заявление о включении его в участники Программы, предоставив необходимые документы и трудовую книжку.В итоге мужчине была предоставлена социальная выплата - 1 млн 200 тысяч рублей. И уже позже - в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что обвиняемого уволили из организации по собственному желанию в мае 2011 года. Мужчина не имел право на получение указанных выплат.Вину в совершенном преступлении он признал, в содеянном раскаялся.Фото: pxfuel.com