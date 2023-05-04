Он ушел из дома и не вернулся.

Во Владимире пропал 52-летний Павел Суворов, об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».Известно, что мужчина ушел из дома 30 апреля и не вернулся обратно.Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, темные с проседь волосы, карие глаза.В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку, темно-синие брюки, голубую рубашку и темные ботинки.Всех, кому известно о местонахождении пропавшего просим сообщить по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.Напомним, во Владимире 7 апреля пропал 36-летний