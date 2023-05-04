Вводимые меры направлены на решение кадровых проблем владимирской медицины.

Во Владимирской области медикам дополнительные выплаты. Об этом рассказал Александр Авдеев.Ежемесячные премии получат специалисты, которые оказывают медпомощь, не входящую в базовую программу ОМС: врачи первичного звена, которые наблюдают пациентов в диспансерах и проводят исследования, психиатры, работающие в составе выездных бригад скорой помощи, фельдшеры и медсёстры, выезжающие в составе этих бригад, а также вспомогательный младший медперсонал.Деньги начнут перечислять летом. Власти обещают, что медики получат выплаты за все предыдущие месяцы, начиная с 1 января. Вводимые меры направлены на решение кадровых проблем владимирской медицины.