Средняя площадь таких лотов – 15 квадратов.

Средняя площадь таких лотов – 15 "квадратов".В Москве растет доля малогабаритного жилья площадью не более 35 "квадратов". За последний год предложение таких лотов увеличилось на 7%. Средняя площадь "малогабариток" в реализации составляет всего 15 кв. м.Менее трети таких лотов – 30% – приобретается в инвестиционных целях, для дальнейшей сдачи в аренду. Большинство квартир люди покупают для себя.Наибольшим спросом малогабаритные варианты пользуются у покупателей из регионов, чей бюджет традиционно ограничен особенно сильно. На долю таких сделок приходится 18%. Также "малогабаритками" интересуются студенты и те, кто недавно прошел через развод.Самые дешевые апартаменты площадью до 35 кв. м в столице сейчас можно приобрести за четыре миллиона рублей. Квартира обойдется минимум в 7 млн рублей, как правило, речь идет о студии.