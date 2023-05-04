Общественники из «Владимира будущего» предложили проект, который должен будет помочь модернизировать транспортную систему и сделать ее комфортной. Проект называется «Трансформа». Это

Общественники из «Владимира будущего» предложили проект, который должен будет помочь модернизировать транспортную систему и сделать ее комфортной. Проект называется «Трансформа». Это составное название из сочетания «транспортная реформа». Задача проекта – выявить потребности пассажиров. Основной информационной площадкой проекта станет сайт. Начинающих дизайнеров Владимира приглашают принять участие в разработке его концепции. Таким образом молодёжь хотят вовлечь в