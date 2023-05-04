Город планирует актуализировать схему маршрутов, обновить подвижной состав, расширить тарифное меню, а также добиться от перевозчиков соблюдения графиков движения автобусов и троллейбусов.

Мэр Владимира Дмитрий Наумов призвал горожан делиться идеями по реформированию общественного транспорта. Город актуализировать схему маршрутов, обновить подвижной состав, расширить тарифное меню, а также добиться от перевозчиков соблюдения графиков движения автобусов и троллейбусов.Уже известно, что областная столица получит около 100 новых автобусов. Однако заменой автопарка проблему не решить.Жители Юрьевца, Энергетика, Веризино, Лунёво и других отдалённых микрорайонов регулярно жалуются на качество обслуживания, пробки и несоблюдение перевозчиками интервалов движения. Люди опаздывают на работу, дети - в школу.Так, для разгрузки заторов на Добросельской глава Владимира предложил пустить некоторые маршруты через Рпенский проезд, который достроят к концу года.«Часть маршрутов нуждается в корректировке, поскольку они идут через город, что увеличивает интервалы и количество срывов в расписании. Например, № 23 и № 7. Разумеется, что это неполный список проблем. Именно поэтому мы решили разработать новую маршрутную сеть», - пояснил Дмитрий Викторович.Проектировщики проанализируют действующую схему, инфраструктуру, тариф, расположение остановок. На основании мониторинга компания предложит оптимальный вариант модернизации маршрутов.«Если у вас есть предложения по развитию общественного транспорта, то присылайте их в », - Дмитрий Наумов.