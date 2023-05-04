ФАС: регулятору Владимирской области предписано исключить 298,6 млн рублей необоснованных средств...

ФАС: регулятору Владимирской области предписано исключить 298,6 млн рублей необоснованных средств из тарифов на теплоснабжение.Из них 188,96 млн рублей уже исключены при регулировании на 2023 год.Напомним, в 2021 году антимонопольная служба выявила в действиях Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области нарушения при установлении тарифов на услуги теплоснабжения для ООО «Владимиртеплогаз»*.Служба установила, что орган регулирования произвел учет экономически необоснованных расходов в соответствующие тарифы.В связи с этим было выдано предписание исключить из тарифов на услуги по теплоснабжению для ООО «Владимиртеплогаз» необоснованно включенные затраты на 2023-2024 гг. в размере 298,6 млн рублей, которое было частично исполнено регулятором.Тарифный орган уже исключил 188,96 млн рублей при регулировании на 2023 год, а при регулировании на 2024 год из соответствующих расходов будет необходимо исключить еще 109,64 млн рублей экономически необоснованных затрат.Исполнение предписания остается на контроле ведомства.*Речь идет о тарифах на теплоснабжение в Гороховецком, Селивановском и Петушинском районах, округе Муром, городах Гусь-Хрустальный, Киржач, Собинка, Лакинск, Ставрово, Ковров; поселках Содышка Суздальского района, Вольгинский Петушинского района, деревне Пенкино Камешковского района.