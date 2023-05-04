Корреспондент ГТРК «Владимир» рассказала, как проходит подготовка к 1000- летию Суздаля. Детали...

Корреспондент ГТРК «Владимир» рассказала, как проходит подготовка к 1000- летию Суздаля.Детали подготовки к празднованию тысячелетия Суздаля обсудили на заседании федерального Оргкомитета. Развитие города идет по мастер-плану, который разработало конструкторское бюро "Стрелка". Должны появиться новые туристические маршруты. Для Суздаля спроектируют единый туристский код. Правительство окажет всестороннюю поддержку в строительстве новой школы. Что уже сделано и еще предстоит сделать? Небольшой обзор подготовила Дарья Давыдова.Проблема парковок - одна из главных, которые нужно решить к тысячелетию Суздаля. Городу предстоит принять сотни тысяч гостей, большинство приедут своим ходом. Причем уже этой зимой, потому что Суздаль будет новогодней столицей России. В общем, к июню в районе улиц Транспортной и Вокзальной появится первая большая платная перехватывающая стоянка для туристических машин.Что еще делается? Приводятся в порядок дворовые территории, ремонтируются дороги и мосты, выполнена часть работ по благоустройству Парка имени 950-летия Суздаля и объявлен аукцион на реставрацию старинных Торговых рядов. Контракт заключат этом месяце, на работы отведено чуть больше года. В июле 24-ого в Торговых рядах хотят отрыть Центр народных художественных промыслов и ремёсел. Выделены деньги на строительство новой школы и земля - под новые здания МЧС, полиции и прокуратуры. Глава региона отдельно поблагодарил сотрудников силовых структур за решение переехать из центра города. Сдана спортивная «Суздаль Арена», на территории Главного туристического комплекса строится и всесезонный бассейн, его собираются открыть к зиме. В Суздале планируется создать и множество арт-пространств. В этом направлении активно работают частные инвесторы. Например, есть проект гончарной фабрики. Или места под названием «Сельская жизнь», в которую гости из мегаполисов, наверняка, с удовольствием захотят окунуться. Губернатор Александр Авдеев заявил, что к 24-ому году Суздаль должен стать туристическим городом мирового уровня, но особо подчеркнул: по-новому взлянуть на Суздаль должны не только туристы, но и сами жители города-музея.