О-е-ей, как их много. Ой. Кошки нет. Кошка бы сейчас с ней разобралась. На автобусной остановке «Дом мебели» в Добром пассажиров встречают хвостатые обитатели. Крысы поселились под тепловыми

О-е-ей, как их много. Ой. Кошки нет. Кошка бы сейчас с ней разобралась. На автобусной остановке «Дом мебели» в Добром пассажиров встречают хвостатые обитатели. Крысы поселились под тепловыми трубами. Оттуда грызуны наблюдают за прохожими. Самые смелые выходят к людям. Теплотрасса проходит по Суздальскому проспекту, около дома №6. Владимирцы с иронией обозвали это место контактным зоопарком.