Приходит мужик в публичный дом и спрашивает:
-Ну чё классные девчёнки есть?
В ответ: -Нету!
Он: -А а порнушка классная есть?
В ответ: -Нету!
Мужик разъярённо: -А что у вас есть?
В ответ: -БОБРЫ!
Мужику ничего не оставалось, взял он одного бобра, заплатил, отимел его как следует и на следующий день приходит в тот же публичный дом с надеждой спрашивает:
-Классные девчёнки есть?
В ответ: -Нету!
Он: -А порнушка классная есть?
В ответ: -Есть!
Мужик расдостно:- Какая?
В ответ: -Мужик с бобром!
еще анекдот!