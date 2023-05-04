Грузовой автомобиль вспыхнул утром 4 мая на 227 км трассы М-7 «Волга» в Камешковском районе. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Вызов в МЧС поступил в 06:31. На

Грузовой автомобиль вспыхнул утром 4 мая на 227 км трассы М-7 «Волга» в Камешковском районе. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Вызов в МЧС поступил в 06:31. На место выехали 3 машины и 8 спасателей. Когда они приехали, наблюдалось открытое горение автомобиля по всей площади. Пожарным удалось потушить возгорание на площади 20 кв.м.