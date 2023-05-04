В Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) продолжаются работы по обновлению 14 поликлиник.

В Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) продолжаются работы по обновлению 14 поликлиник.Медицинские учреждения расположены в районах Выхино-Жулебино, Лефортово, Люблино, Марьино, Нижегородский, Печатники, Рязанский и Южнопортовый. Работы находятся на разных стадиях готовности.Реконструкция части поликлиник завершится в ближайшее время. Другие откроются позднее. Все зависит от даты начала ремонта.Работы ведутся в зданиях общей площадью более 75 тысяч квадратных метров. Планируется, что все 14 поликлиник обновят до конца 2023 года.Заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Денис Лебедев отметил, что реконструкция поликлиник является важной частью программы "Мой район". По его словам, каждый москвич получает одинаково качественные и доступные медицинские услуги."Поликлиники после капитального ремонта вызывают у пациентов положительные эмоции, несмотря на то что они приходят в них с проблемами. Это еще один аспект, который способствует скорейшему выздоровлению", – подчеркнул замруководителя департамента.Реконструкция ведется в соответствии с новым московским стандартом. Он предусматривает общие требования к интерьеру поликлиник и их внешнему облику.В ходе ремонта создаются условия для размещения рентгеновского оборудования и маммографов. В холлах организуют комфортные зоны ожидания с кондиционерами и питьевой водой. Для маленьких пациентов оборудованы игровые уголки.Врачи и медсестры могут отдохнуть в специальных уютных комнатах с эргономичной мебелью. Там же можно перекусить и обсудить рабочие вопросы с коллегами.Вместе со зданиями ведется благоустройство прилегающей территории. Там делают дорожки, устанавливают лавочки, навигационные стелы и урны. При наличии дополнительного места на территории поликлиник оборудуют игровые площадки и небольшие места отдыха.На юго-востоке капитально отремонтировали уже 13 поликлиник – шесть взрослых, шесть детских и одна смешанная. Обновленные медучреждения получили жители Кузьминок, Печатников, Некрасовки, Капотни и других районов округа.Программа реконструкции столичных поликлиник до конца 2023 года, сообщил ранее мэр города Сергей Собянин. Он уточнил, что капитальный ремонт завершен на 80 объектах, в 121 медучреждении активно идут работы.Также подходит к концу строительство четырех флагманских центров городских больниц. В эксплуатацию введут новый комплекс Московского клинического научного центра (МКНЦ) им. Логинова, корпуса клинического центра "Коммунарка" и ИКБ №1 и Детской больницы св. Владимира.