Наблюдается спад: во Владимирской области подтверждено 38 новых случаев заболевания коронавирусной...
Наблюдается спад: во Владимирской области подтверждено 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике.
4 мая 2023 года зафиксировано:
13 сл. в городе Владимире;
5 сл. в Муромском районе;
4 сл. в Гусь-Хрустальном районе;
3 сл. в Ковровском районе;
2 сл. в Петушинском районе;
2 сл. в Юрьев-Польском районе;
2 сл. в Вязниковском районе;
1 сл. в Кольчугинском районе;
1 сл. в Александровском районе;
1 сл. в Собинском районе;
1 сл. в городе Радужный;
1 сл. в Меленковском районе;
1 сл. в Суздальском районе;
1 сл. в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185 277 случаев заболевания.