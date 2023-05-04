Наблюдается спад: во Владимирской области подтверждено 38 новых случаев заболевания коронавирусной...

Наблюдается спад: во Владимирской области подтверждено 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике.4 мая 2023 года зафиксировано:13 сл. в городе Владимире;5 сл. в Муромском районе;4 сл. в Гусь-Хрустальном районе;3 сл. в Ковровском районе;2 сл. в Петушинском районе;2 сл. в Юрьев-Польском районе;2 сл. в Вязниковском районе;1 сл. в Кольчугинском районе;1 сл. в Александровском районе;1 сл. в Собинском районе;1 сл. в городе Радужный;1 сл. в Меленковском районе;1 сл. в Суздальском районе;1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185 277 случаев заболевания.