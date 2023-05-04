За год суммы на депозитах владимирцев выросли на 13%.

Объем сбережений жителей Владимирской области превысил 250 млрд рублей. За год суммы на депозитах владимирцев выросли на 13%. В рублях хранится почти 96% накоплений. Валютные счета сократились на 11 млрд рублей.«В марте население активно пополняло рублевые счета, что компенсировало январский отток», – подчеркнула управляющий реготделением Банка России Надежда Калашникова.По данным учреждения, средние максимальные ставки по вкладам составляют 7,7%.Добавим, что на счетах владимирских предприятий лежит порядка 70 млрд рублей (+30%). Индивидуальные предприниматели хранят в банках 11 млрд рублей (+42%).