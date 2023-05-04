Стало известно, почему актриса до сих пор не стала мамой
Стало известно, почему актриса до сих пор не стала мамой
Ксения Суркова известна зрителям по сериалам "Ольга", "Закрытая школа", "Второе дыхание" и многим другим нашумевшим проектам. К своим 33 годам актриса преуспела в карьере, но до сих пор не стала мамой. Звезда утверждает, что еще не готова взять на себя роль родителя. По мнению психотравматолога, у подобной нерешительности в вопросах пополнения могут быть вполне объяснимые причины.
побеседовал с доктором психологических наук Оксаной Защиринской. Если верить психотравматологу, можно сделать вывод, что Ксения Суркова отказывается продолжать потомство не просто так. По словам Защиринской, некоторые женщины и мужчины не хотят становиться родителями по ряду причин, связанных с их детством.
"Например, человек считает себя нежеланным ребенком, либо так и недополучил тепла, заботы, любви. И может искренне считать, что дети должны либо получить что-то очень-очень большое, существенное, в плане психологической поддержки, либо вообще детей не мучить", – заявила Оксана Защиринская.
Кроме того, неготовность к родительству может быть связана с образом жизни и психотипом человека. С появлением детей обычно не спешат карьеристы, ставящие во главу угла свои профессиональные и финансовые цели. Также эксперт объяснила, что иногда нежелание обзаводиться потомством возникает из-за отсутствия опыта общения с маленькими детьми. Нельзя отрицать, что именно в этом может крыться причина бездетности звезды сериала "Ольга".