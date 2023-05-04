Очередной парадокс: Италия пострадала из-за санкций, которые были введены против России. В стране разгорелся так называемый паста-кризис. Из-за этого в Риме впервые в истории пришлось ..

Очередной парадокс: Италия пострадала из-за санкций, которые были введены против России. В стране разгорелся так называемый "паста-кризис".Из-за этого в Риме впервые в истории пришлось созвать комиссию по росту цен на макароны. Проведенное исследование гласит, что традиционная еда жителей Апеннинского полуострова за год взлетела на 18%. Проблемы возникли из-за роста цен на энергоносители и зерно, одним из основных производителей которого является РФ. В прошлом году в Италии инфляция впервые с 1985 года разогналась до уровня 8,1 процента, отмечает .