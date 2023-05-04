По новому мосту через Оку во Владимирской области уже в сентябре 2023 года проедут первые...

По новому мосту через Оку во Владимирской области уже в сентябре 2023 года проедут первые автомобили.На новом мосту через Оку, который соединил Владимирскую и Нижегородскую области, продолжаются работы. Уже в сентябре по нему проедут первые автомобили. Как сообщают в Автодоре, первый асфальтобетон на мосту уложат к концу июня.Последний пролет установлен и торжественно открыт в конце апреля. Пропускная способность путепровода - до 40 тысяч автомобилей в сутки. Мост стал четвертым этапом строительства федеральной трассы М-12. Она свяжет между собой многие регионы страны - и возьмет на себя грузовой поток, что значительно сократит путь из столицы в города России. В прошлом году сдали 107 километров платной трассы, 86 из них- во Владимирской области. Комплектующие вантового моста более чем наполовину- отечественные. Переправа стала "рекордной" и по срокам. Благодаря современным технологическим решениям муромский мост возвели за 2 с половиной года.