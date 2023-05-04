Ремонт моста через реку Мжара на въезде в Суздаль - город готовится к официальному тысячелетию-идёт...

Ремонт моста через реку Мжара на въезде в Суздаль - город готовится к официальному тысячелетию-идёт с опережением графика. Подрядчик планирует сдать объект уже осенью. Слово-Александру Сыпченко.Переправа через Мжару. Мостовики из Нижнего Новгорода работают здесь практически непрерывно. Важнейший путепровод, который служил людям полвека, приходится отстраивать с нуля.Виктор Кузнецов, мастер:- Закалочные сваи, установлены насадки, производятся работы по бетонированию шкафной стенки, на обьекте 6 единиц техники и 22 работника.Объект отремонтирован на треть. Финальный этап работ запланирован на лето. И хотя подрядчик опережает график, контроль со стороны администрации Суздаля- постоянный. Сейчас задействованы объездные пути. Но по плану уже 30 сентября движение по мосту через Мжару должно быть открыто для всех видов транспортаСергей Сахаров, глава администрации г.Суздаля:- Несмотря на опыт самой компании по строительству мостов, несмотря на динамику работ, у нашего стройконтроля периодически появляются вопросы к исполнению контракта по данному объекту.Это третий по счету капитальный ремонт переправы в Суздале. Стоимость работ - почти 90 миллионов рублей. Новый мост согласно проекту будет шире старого более чем на 2 метра. Это позволит увеличить и пешеходную зону.Александр Сыпченко:- Мост через реку Мжара не просто стратегически важный объект, он служит въездными воротами в город поэтому подрядчику принципиально важно завершить все ремонтные работы к 1000- летию Суздаля.Александр Сыпченко, Андрей Синягин Вести-Владимир.