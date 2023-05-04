Травмированной юноша захотел получить экстремальный опыт.

Травмированной юноша захотел получить экстремальный опыт.Подростка с несколькими переломами и множеством открытых ран привезли в Московский областной центр охраны материнства и детства. Как сообщается интернет-изданием , юноша решил попробовать "зацепинг" – опасное для жизни увлечение, когда экстремал едет на электричке снаружи."Пациент родился в рубашке и ему крайне повезло", – приводит издание слова медиков.Согласно данным портала , при поступлении юноше диагностировали перелом руки и стопы, рваные раны на ногах, а также рану на голове. Врачи Подмосковья спасли переломанного электричкой подростка: собрали осколки костей воедино, установили металлические конструкции.Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской областиТакже врачи поделились, что подобных "зацеперов" в последнее время стало гораздо больше, однако некоторые, приводит слова одного из хирургов , получают травмы не совместимые с жизнью. К счастью, этому 15-летнему пациенту удалось помочь и сейчас он уже находится дома.