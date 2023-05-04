Теперь стабильность работы сети и срок ее службы значительно повысятся благодаря надежной защите от постороннего вмешательства и погодных условий.

«Ростелеком» в рамках программы «Чистое небо» перенес в центре Владимира более 20 километров оптоволоконных линий связи в собственную кабельную канализацию. Теперь стабильность работы сети и срок ее службы значительно повысятся благодаря надежной защите от постороннего вмешательства и погодных условий.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Уверен, что все участники телеком-рынка хотят, чтобы их сети работали бесперебойно и минимально зависели от внешних факторов. Упорядочение телеком-инфраструктуры в канализации способствует этому. Работа по проекту "Чистое небо” началась в 2022 году. Результатами за год мы довольны: освободили туристический центр Владимира (от гостиницы Заря до площади Фрунзе), расчистили проездную в Суздаль и Боголюбово улицу Добросельскую. Сейчас ведем переговоры о реализации проекта в Муроме».Федеральная программа «Чистое небо» направлена на перенос воздушных линий связи, расположенных на опорах электропередач, наружного освещения и крышах домов, под землю. «Ростелеком» обладает собственной наиболее разветвленной кабельной канализацией в стране и ведет работы в рамках программы в большинстве городов России на постоянной основе.Тарифы «Ростелекома» на предоставление места операторам в кабельной канализации рассчитываются на основании требований постановления Правительства РФ № 1284 «Об утверждении недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи» от 29 ноября 2014 года. Расценки являются публичными, их повышение происходит не чаще раза в год.Реклама.