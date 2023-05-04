Сообщество театральных деятелей потрясено трагическим известием. В СМИ появились данные о том, что скончался бывший художественный руководитель и режиссер театра Мастеровые Валентин ..

Сообщество театральных деятелей потрясено трагическим известием. В СМИ появились данные о том, что скончался бывший художественный руководитель и режиссер театра "Мастеровые" Валентин Ярюхин.Мэтру было 70 лет, передает . Стоит отметить, что в "Мастеровых" Ярюхин работал в 2005—2011 годах. Выдающимися работами деятеля можно назвать постановки "Плутни Скапена", "Очень простая история" и "Забыть Герострата".