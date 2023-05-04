Смотрите Вести в 14.30: к всероссийскому фотопроекту Жены героев присоединилась Владимирская...
Смотрите "Вести" в 14.30: к всероссийскому фотопроекту "Жены героев" присоединилась Владимирская область.
- Спортзал и кабинеты психологической разгрузки и парикмахерская. Новый дом для постояльцев дома-интерната Гусь-Хрустального района.
- Аллея и сквер воинской славы, посвященной судостроителям, приближавшим Победу. Как преобразилась набережная Гороховца?
- К всероссийскому фотопроекту "Жены героев" присоединилась Владимирская область. Какие они, сильные женщины героев?